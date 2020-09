Trener ŁKS Wojciech Stawowy wierzy, że drużyna nie zostanie z jednym napastnikiem

Po meczu z Radomiakiem trener Wojciech Stawowy powiedział: - Uważam, że był to dla nas bardzo pożyteczny sparing. Nie mogliśmy grać meczu mistrzowskiego, więc trzeba było zagrać grę kontrolną. Jestem z niej zadowolony z tego względu, że Radomiak pokazał dobrą piłkę. Mieliśmy możliwość skonfrontowania się z dobrym zespołem pierwszoligowym.

Piłkarze nie mieli innych założeń niż w Opolu. Mieliśmy strzelać bramki, grać ofensywnie, ale trzeba pamiętać o jednej rzeczy, że inaczej przygotowujemy się do meczów mistrzowskich, a inaczej do gier kontrolnych. I jeżeli zawodnik nie jest świeży i w pełni wypoczęty, to się odbija na postawie meczowej. I to było widać po moich zawodnikach, brakowało dokładności, precyzji, czasu reakcji. Było dużo grania w poprzek i do tyłu, a za mało akcji, które byśmy kończyli strzałami. Jak choćby ta akcja na początku drugiej połowy, kiedy zdobyliśmy gola - Wojciech Stawowy.