Trener ŁKS wydał „Zbiór wierszy dla dzieci” autorstwa swojej żony. Dochód na cele charytatywne

O autorce książki Jadwidze Felisiak. Za swojego życia Jadwiga Felisiak, żona trenera Ryszarda Felisiaka, zawsze starała się pomagać wszystkim, którzy tego potrzebowali. Jako nauczycielka pomagała wszystkim dzieciom, które tego potrzebowały, były chore, ułomne czy pochodziły z biednych rodzin. Wspomagała także dzieci z domów dziecka. Jako zawodniczka, absolwentka AWF i instruktorka sportu zawsze zachęcała młodzież do uprawiania sportu. Po przebytej ciężkiej chorobie i paraliżu, który przykuł Jadwigę Felisiak do końca życia do łóżka, nie zaprzestawała wspomagać innych. Swoje aktywne życie zamieniła na pisanie wierszy. Napisane wiersze zebrała w jedną całość i przygotowała wraz z mężem książkę. Państwo Jadwiga i Ryszard Felisiakowie wysłali wydaną za swoje pieniądze książkę nieodpłatnie do szpitali dziecięcych, przedszkoli i różnych placówek wychowawczych. Po śmierci Jadwigi Felisiak, jej mąż Ryszard zebrał na nowo napisane wiersze (również te nie publikowane wcześniej) i przygotował kolejny zbiór twórczości swojej żony. Wysyła ją do państwa z prośbą o wsparcie na szlachetny cel, jaki zawsze interesował małżeństwo Felisiaków - pamięć o grobach ludzi zmarłych i pochowanych na Cmentarzu Starym w Łodzi. Wiadomość o dokonaniu wpłaty prosimy przesyłać SMS na numer telefonu Ryszarda Felisiaka (505-715-164). Przesłane wiersze na zawsze będą państwo przypominać naszą wdzięczność za wasze wsparcie w ochronę zabytków na Cmentarzu Starym w Łodzi. Pomagajmy razem innym - kończy swoją mowę Ryszard Felisiak. Myśli Ryszarda Felisiaka spisali przyjaciele ze sportowych aren. Szczególną pomoc w wydanie książki okazał kustosz tradycji ŁKS Jacek Bogusiak. Ryszard Felisiak to długoletni nauczyciel, wychowania fizycznego w łódzkich szkołach, twórca sekcji siatkówki w ŁKS, długoletni trener w różnych grupach wiekowych. Odznaczony za swoją działalność m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Honorową Odznaką Miasta Łodzi, Odznaką Zasłużony dla ŁKS. Ilustracje do książki wykonała Julita Głażewska-Gmach.

Oto jeden z wierszy: „Matka to najpiękniejsze słowo świata”

Matka - to dla niej pisali piosenki i wiersze

Matka - to słowo zawsze najważniejsze

Ubierali ją w różne zdania różni poeci

I zawsze wiersze mówiły dla niej dzieci

Wiem, że myślała niejedna głowa

Jak oddać tak naprawdę wielkość tego słowa

Choć myślało wieki całe tysiące głów

To i tak się nie udało dobrać odpowiedniej gamy słów

Bo choćbyś dla niej zerwał wszystkie kwiaty z łąk

Bo choćbyś dla niej rozwinął każdy kwiatu pąk

Choćbyś obsypał ją srebrem, złotem, brylantami

To słowo Matka bryluje nad wszystkimi słowami

To ono będzie miało blask najjaśniejszy

To ono będzie miało dotyk najcieplejszy

To ono będzie miało magiczną moc tajemną

Bo czy żyje, czy odeszła - zawsze będzie ze mną