Trener Miedzi obiecał Arce, że zrobi to samo w meczu z Widzewem. Widzew musi iść śladami ŁKS. Zdjęcia

Pamiętamy, jak na mecie drugoligowego sezonu 2019/2020 Resovia odebrała punkty GKS Katowice, dzięki czemu do I ligi awansował Widzew, choć przegrał ostatni mecz na własnym boisku ze Zniczem Pruszków 0:1. W tym sezonie I ligi widać pewne podobieństwa, jak inni pomagają widzewiakom. Najpierw była to wspomniana Resovia, a ostatnio Miedź. Obie te drużyny ograły Arkę. Gdyby nie to, drużyna z Gdyni miałaby cztery punkty więcej od Widzewa, a tak - ma dwa mniej.

Miedź, która jest liderem i ma awans już w kieszeni, rozdaje karty w I lidze. Kim dla legnickiej drużyny Wojciecha Łobodzińskiego jest Widzew. Asem czy blotką? Jeśli łodzianie są silną kartą, powinni wygrać w Legnicy, chociaż, jak pokazuje ostatni wynik Miedzi z Arką, legniczanie nie zamierzają nikomu oddawać punktów bez walki. Miedź jednak da się pokonać w Legnicy, co pokazały drużyny ŁKS 11 września 2021 (dwa gole strzelił Pirulo) i Stomil Olsztyn 9 kwietnia 2022, który wygrał w Legnicy 2:1.