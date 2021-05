Trener Orła Łódź Adam Skórnicki wraca do ścigania na żużlu

W poniedziałek w Tarnowie zaprezentowano pierwszy raz w historii polską kadrę w żużlu na długim torze. Biało-Czerwoni wezmą udział w Drużynowych Mistrzostwach Świata, które odbędą się w tym roku na torze w holenderskim Roden pod koniec września. Sponsorami reprezentacji zostały MEGAel oraz Nice - czytamy na sportowefakty.pl

- Jesteśmy świadkami historycznej chwili. Mamy przyjemność zaprezentować państwu pierwszą w historii reprezentację Polski w żużlu na długim torze. Trzech zawodników otrzyma powołania do reprezentacji, która stanie do walki o medale w ramach Long Track of Nations na torze w holenderskim Roden - powiedział Piotr Szymański, przewodniczący Głównej Komisji Sportu Żużlowego, cytowany przez polskizuzel.pl.

W skład reprezentacji wejdą Stanisław Burza, Marcin Sekula oraz Adam Skórnicki. Funkcję trenera reprezentacji będzie pełnił Rafał Dobrucki, a jego asystentem został Wojciech Jankowski z firmy Nice.