Trener Puszczy uważa, że ŁKS jest zdecydowanym faworytem

Będzie to pojedynek drużyn, którym wiosną nie idzie. Łodzianie w 13 wiosennych meczach zdobyli 16 punktów, strzelając 13 goli, a stracili 15. Drużyna gospodarzy prowadzona przez Tomasza Tułacza ma jeszcze gorszy dorobek - w 11 spotkaniach wywalczyła zaledwie dziewięć punków, zdobywając dziewięć bramek, a tracąc 14. Co więcej,gospodarze spotkania mają za sobą serię pięciu spotkań bez wygranej i strzelonego gola. Zdobyli w tych potyczkach zaledwie punkt. Dla porównania, ełkaesiacy zgromadzili w pięciu ostatnich potyczkach pięć “oczek”, strzelając pięć goli, a tracąc sześć. Naszym zdaniem trudno wskazać faworyta niedzielnego starcia, choć szkoleniowiec niepołomiczan ma inne zdanie. - ŁKS jest faworytem - mówi z przekonaniem. - To bardzo mocna drużyna, mająca swoje ambicje. My zrobimy jednak wszystko aby się jej przeciwstawić. To prawda, że ostatnio nam nie idzie, ale drużynę przetrzebiły mi kontuzje. W ciągu ostatniego miesiąca dotknęły one aż 11 piłkarzy. Musiałem sięgać nawet po piłkarzy z czwartoligowych rezerw. W poniedziałek i wtorek drużyna przechodzi szczegółowe badania, które mają dać odpowiedź, co jest przyczyną tak licznych urazów. Niektóre kontuzje są typowo mechaniczne, inne natomiast spowodowane osłabieniem organizmu po przebytym koronawirusie.