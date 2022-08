Trener Ruchu komplementuje ŁKS. Kibole ŁKS ukradli flagi fanom Benfiki! Żenada!

Goście są beniaminkiem I ligi, ale spisują się dotychczas nadspodziewanie dobrze. W sześciu meczach zdobyli 12 punktów i zajmują drugie miejsce w ligowej tabeli. Ruch jest jedynym zespołem w lidze, który nie przegrał meczu. Jarosław Skrobacz, trener Niebieskich, jak często kibice określają 14-krotnych mistrzów Polski, uważa jednak że to ełkaesiacy są faworytem piątkowego starcia. - ŁKS jest silniejszym zespołem niż w poprzednim sezonie - twierdzi szkoleniowiec. - Ma sporo jakości, którą dają piłkarze z ekstraklasową przeszłością. Analizowałem grę łodzian już w minionym sezonie, więc mogę powiedzieć, że znam ŁKS. My jednak też mamy swoje atuty, o których nie chcę mówić. Łodzianie mają natomiast za sobą publiczność. Moim zdaniem wpływ na wynik meczu będą miały nie tylko umiejętności graczy, ale także dyspozycja dnia. Obie drużyny czeka ciężkie spotkanie w upale.

Żaden z piłkarzy Ruchu nie musi pauzować za kartki. Dwóch graczy chorzowian jest natomiast kontuzjowanych. To Patryk Sikora oraz Przemysław Szur. Ruch wyjechał na spotkanie w czwartek. Drużyna nocowała w jednym z hoteli pod Łodzią. Jeśli chodzi o gospodarzy tego starcia, to trener Kazimierz Moskal może liczyć na prawie wszystkich piłkarzy, prawie bo uraz leczy od pewnego czasu Adam Marciniak. Nikt nie pauzuje za kartki.