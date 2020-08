Trener Widzewa Enkeleid Dobi może dostać premię w wysokości 50 tys. zł

Co będzie po trzech porażkach?

Nie można wykluczyć takiego scenariusza: Widzewowi nie uda się pokonać Chrobrego w Głogowie, a w derbach lepszy okaże się będący na fali ŁKS. Coraz głośniej będzie słychać żądania kibiców o odejściu trenera.

– Pasja, entuzjazm i energia, tego nam było trzeba i teraz chcemy to przełożyć na Widzew – mówiła o nowym trenerze Martyna Pajączek.

Pierwszy w kolejce do premii

Po porażce z Radomiakiem (1:4) trener Enkeleid Dobi jest pierwszym w kolejce do... premii. Jak informowaliśmy firma bukmacherska BetFan właśnie ogłosiła, że zapłaci 50 tysięcy złotych brutto trenerowi, który będzie mógł się pochwalić… najkrótszym stażem w sezonie 2020/2021. I to bez znaczenia, czy trener zostanie zwolniony czy odejdzie sam.

W Widzewie szybkie zmiany trenerów to nie nowość. W poprzednim sezonie doszło do zmiany nowego trenera jeszcze przed pierwszym meczem. Spotkało to trenera Zbigniewa Smółkę.