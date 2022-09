Trener Widzewa gratuluje i dziękuje kibicom, Marek Hanousek czuje złość

Janusz Niedźwiedź: Ten mecz był dla wszystkich wyjątkowy, dla nas również. Wykazaliśmy się nieskutecznością, co przy takim wyniku może brzmieć dziwnie. Gratuluję postawy i hartu ducha zawodnikom. To była sztuka, żeby nie spuścić głowy i z pasją realizować swoje założenia, mieć w sobie chęć zwycięstwa do ostatnich sekund. Dziękuję też kibicom za to, że stawili się tutaj tak licznie, za to, co mówili nam po meczu, że doceniali naszą postawę.

Łukasz Zjawiński: 120 minut to oczywiście spory wysiłek, ale jesteśmy na tyle dobrze przygotowani fizycznie, żeby do Poznania pojechać po 3 punkty. Będziemy chcieli udowodnić samym sobie, że dzisiejsza porażka to był tylko wypadek przy pracy.

Juliusz Letniowski: Nie chciałbym niczego ujmować naszemu rywalowi, różnica w porównaniu do zespołów ekstraklasowych na pewno była zauważalna, ale szacunek dla KKS-u bo zagrali super mecz.

Marek Hanousek: Czujemy złość, szczególnie przez to, co wydarzyło się w pierwszej połowie. Pociesza mnie to, że nie odczuwam już skutków urazu, szybko wróciłem po kontuzji i jestem za to wdzięczny fizjoterapeutom.

Wypowiedzi za widzew.com