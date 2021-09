Trener Widzewa oglądał właściwie każdy mecz tego rywala. Co z kontuzjowanymi graczami?

- Dzisiaj zakończymy temat Odry, a od jutra będziemy już przygotować się do meczu z GKS Katowice – mówił szkoleniowiec Widzewa. – To zespół, który znam bardzo dobrze, bo mierzyłem się z nim w poprzednim sezonie i oglądałem właściwie każdy jego mecz. Nie zmienił się trener, ale zmieniło się kilku zawodników. My musimy zagrać przynajmniej tak dobrze jak z Górnikiem Polkowice, a nawet lepiej, bo przeciwnik będzie bardzo wymagający, mimo tego ostatniego wyniku i wysokiej porażki z Chrobrym. Na pewno GKS ma coś do udowodnienia i nie będzie to łatwy mecz - podsumował szkoleniowiec, cytowany przez oficjalną stronę klubu widzew.com.

Co z kontuzjowanymi graczami?

– Julek badania będzie miał w poniedziałek. Pierwsza diagnoza i spostrzeżenia Julka od razu po meczu dają nadzieję, że nie będą to tygodnie przerwy, ale raczej dni, więc tego mu życzymy. Sytuacja Aziza jest wiadoma - kontuzja dobrze się goi, ale potrzebna jest jeszcze chwila, aby wrócił do treningów. Lada dzień gotowy powinien być też Fabio Nunes, którego uraz nie był wielki, ale musimy pamiętać, że zawodnik ten długo nie grał i nie był w pełni przygotowany, więc musimy na niego bardziej uważać. Daniel Villanueva trenował w pełnym wymiarze już w sobotę, ale nie chcieliśmy ryzykować jego zdrowiem. Z kolei Mateusz Michalski źle się czuł, więc zdecydowaliśmy, że zostanie w domu. Od jutra powinien być gotowy do pracy - mówił o sytuacji zdrowotnej w zespole Janusz Niedźwiedź.

Widzew zagra w Łodzi z GKSKatowice już w piątek 10 września o godz. 20.30. Katowiczanie w miniony weekend nie grali z Arką, a w ostatnim do tej pory meczu ulegli Chrobremu Głogów 0:4. ą