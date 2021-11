Trener Widzewa: To nie sędziowie nam dziś przeszkodzili. Mieliśmy 95. minut na to, żeby strzelić pięć bramek

Janusz Niedźwiedź (trener Widzewa):

Przede wszystkim patrząc na to, co działo się na boisku, to jesteśmy bardzo rozczarowani wynikiem, chociaż dobrze, że wyciągnęliśmy z 1:2 na 2:2 i to jeszcze grając w końcówce w dziesiątkę. W pierwszej połowie drużyna dobrze zareagowała na to, że ostatni mecz przegraliśmy - poza pierwszymi minutami, kiedy było jeszcze widać u zawodników brak pewności. Po paru minutach jednak się rozkręciliśmy i tylko sobie "zawdzięczamy" to, że nie strzeliliśmy 3-4 bramek, bo mogliśmy zamknąć ten mecz już w pierwszej połowie. Drugą zaczęliśmy źle, straciliśmy gola po VAR, długo to trwało, ale nie przystoi nam tracić takich bramek. Dużo pracujemy nad tym, żeby tworzyć swoje sytuacje, a rywal kopnie piłkę w pole karne i zdobywa gola. Później kolejny nasz błąd, dostajemy piłkę za plecy, tracimy bramkę i mecz wymyka się nam spod kontroli. W końcówce udało nam się wrócić, zawodnicy, którzy weszli na boisko odmienili grę i na końcu Paweł Tomczyk uratował wynik. Natomiast traktujemy ten rezultat jako stracone dwa punkty.