Trener Widzewa: Transfer cały czas się toczy, ale jesteśmy dziś skupieni na meczu z Lechią

Podczas briefingu prasowego przed meczem z Lechią padło pytanie: Okazuje się, że ta liga nie jest taka straszna? – Nie podzielam tego zdania – powiedział trener Widzewa Janusz Niedźwiedź. – Mamy dopiero pierwsze trzy punkty, a w tej lidze ciężko trzeba pracować, żeby wygrywać. Czekaliśmy na mecz z Lechią. Liczby i lata spędzone w ekstraklasie mówią same za siebie. Zespół Lechii gra w pucharach, więc obok Lecha, Rakowa i Pogoni to najlepszy zespół w Polsce. A my? Wychodzimy odważnie na boisko i chce się mierzyć z każdym i z każdym wygrać. Świadomi jesteśmy naszej dobrej strony i tego, co chcemy zrobić na boisku. Jesteśmy gotowi na każdy scenariusz.

Czy transfer ofensywnego pomocnika do Widzewa jest bliższy realizacji? – Transfer cały czas się toczy, ale jesteśmy dziś skupieni na meczu z Lechią – mówił trener Janusz Niedźwiedź.

– Cieszę się, że mamy sytuacje w meczach ekstraklasy – dodał Dominik Kun. – Czekam na pierwszą bramkę.