Trenera Widzewa kuszą roszady w ataku przed meczem ze Śląskiem. A zmiany w obronie?

Wiodącym tematem w drużynie Widzewa są zmiany w składzie. To dlatego, że bardzo skutecznie grają napastnicy drużyny – Bartłomiej Pawłowski i Jordi Sanchez.

– Oczywiście, że kusi mnie wystawienie zarówno Pawłowskiego jak i Sancheza w pierwszej jedenastce, ale pamiętajmy że w systemie 3-4-3 jest miejsce dla jednego napastnika, a w modelu 3-5-2 jest miejsce dla dwóch, dlatego rozmawiamy o tym ze sztabem od początku tego tygodnia – mówił na konferencji przed meczem trener Janusz Niedźwiedź. – Na ławce są też inni zawodnicy, jak wspomniany Lipski czy Juljan Shehu, którzy mogą wskoczyć do składu, dlatego rywalizacja będzie trwała do ostatniego momentu w każdym kolejnym tygodniu.

Nam wydaje się, że trener Janusz Niedźwiedź niepotrzebnie zaprząta sobie głowę tym, co dobrze funkcjonuje. Naszym zdaniem zastanowić się trzeba nad postawą drużyny w defensywie, którzy mają na sumieniu stracone przez Widzew gole, choć trzeba przyznać, że te bramki były przedniej jakości. Gdyby widzewiacy bardziej zdecydowanie przeszkadzali strzelcom: Juliusz Letniowski w Szczecinie, czy Bożidar Czorbadżijski i Henrich Ravas w meczu z Lechią, Widzew miałby cztery punkty więcej. Ciekawe, jakie zdanie na temat gry obrońców mają Daniel Tanżyna i Krystian Nowak...

Trener Janusz Niedźwiedź mówił o meczu: Śląsk to zespół, który niedawno zmienił trenera. My akurat znamy trenera Djurdjevica z ligi, gdyż prowadził zespół Chrobrego Głogów. Dostrzegamy pewne podobieństwa w grze obydwu drużyn.

Widzew w poprzednim sezonie wygrał z Chrobrym 2:0 i zremisował 0:0.