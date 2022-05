Trenerem reprezentacji Polski do lat 16 został Michał Czerwiowski z KS Budowlanych Łódź

Najlepsze w tym sezonie miejsce - czwarte - zajął zespół Budowlanych Commercecon Łódź, który po raz pierwszy rywalizował w ekstralidze (o miejsca 1-4) z krajową czołówką. Zapracował na to czterema zwycięstwami w poprzednim turnieju przed trzema tygodniami w Łodzi, które dały awans. W Gdańsku Budowlane przegrały wysoko z Biało-Zielonymi 0:63 i z Legią 7:40, ale już z Czarnymi Różami z Poznania nawiązały walkę, przegrywając tylko 5:15 w rundzie zasadniczej, a potem 5:10 w meczu o trzecie miejsce.

Drugi łódzki zespół Venol Atomówki skończył turniej na ósmym miejscu, po porażkach z Legią II 12:14, Diablicami Ruda Śląska 0:51, AWF Warszawa 12:25 i zwycięstwie nad Alfą Bydgoszcz 24:19.

Dwa udane turnieje w Łodzi i w Gdańsku nie wystarczyły Budowlanym do odrobienia strat z pierwszej części sezonu i w ogólnej punktacji mistrzostw Polski kobiet zespół z ulicy Górniczej zajął ósme miejsce. Siódmą lokatę zajęły Atomówki, które też raz zagrały w najsilniejszej czwórce. Sklasyfikowano 12 zespołów, a ostateczna kolejność mistrzostw Polski jest następująca:

1.Biało-Zielone Ladies Gdańsk - 240 punktów, 2.Legia - 222, 3.Black Roses Posnania - 210, 4.AWF Warszawa - 154, 5.Diablice Ruda Śląska - 154, 6.Legia II - 148, 7.Venol Atomówki - 142. 8.Budowlani Commercecon - 138. 9.Biało-Zielone II - 128, 10.Alfa Bydgoszcz - 92, 11.Rugby Gietrzwałd - 30, 12.Budowlani Lublin - 10.

Drużyna łódzkich Budowlanych jest na najlepszej drodze do obrony tytułu mistrzyń Polski do lat 16, wywalczonego rok temu. Ostatni, finałowy turniej odbędzie się 12 czerwca w Łodzi. Budowlane mają dwa punkty przewagi nad Klubem Rugby Częstochowa, a o trzecim miejscu rozstrzygnie najpewniej mecz Atomówek z Budowlanymi Lublin.