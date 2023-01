Trenuj z wojskiem - będzie trzecia edycja akcji. To dobra wiadomość dla tych, dla których nie wystarczyło teraz miejsc

Jak nas poinformowało Ministerstwo Obrony Narodowej, szczegóły i terminy trzeciej edycji akcji Trenuj z wojskiem zostaną podane po feriach, kiedy zakończy się druga edycja, ale decyzja już zapadła. Akcja Trenuj z wojskiem w ferie cieszy się jeszcze większym zainteresowaniem niż pierwsza. Bardzo możliwe, że to z powodu ferii. To dodatkowa oferta na zagospodarowanie wolnego czasu. Specjalnie dla uczniów obniżono granicę wieku dla uczestników do 15 lat.

Rekordowe zainteresowanie akcją zanotowano w 15 Sieradzkiej Brygadzie Dowodzenia, gdzie cywile będą ćwiczyć z wojskiem w sobotę 21 stycznia. Podczas pierwszej edycji w ćwiczeniach w Sieradzu brało udział po 150 osób, dla wielu zabrakło miejsc. Teraz zwiększono liczbę miejsc do 250, ale i tak trzeba było otworzyć listę rezerwową.