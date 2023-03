Trenuj z wojskiem - rozpoczyna się trzecia edycja. Są już zapisy. W programie strzelanie, walka wręcz i wojskowa grochówka [LISTA JEDNOSTEK]

Podczas szkoleń uczestnicy poznają podstawowe umiejętności wojskowe i obronne. Będą szkolić się z podstaw posługiwania się bronią, walki wręcz, przetrwania w trudnych warunkach, reagowania na sygnały alarmowe, udzielania pomocy medycznej, itd. Szkolenia prowadzić będą najbardziej doświadczeni żołnierze, często weterani misji zagranicznych.

Nowością w tej edycji są weekendy tematyczne. W każdą sobotę szkolenie będą prowadziły inne jednostki z różnych rodzajów sił zbrojnych i specjalności. To urozmaicona forma projektu i co weekend będzie obowiązywał inny motyw przewodni. Wojsko zaprasza najpierw do jednostek wojsk lądowych, a następnie do sił powietrznych, marynarki wojennej, uczelni wojskowych, jednostek artylerii, rozpoznania, aeromobilnych i wielu innych. To okazja do zaprezentowania całego przekroju polskich sił zbrojnych. Projekt będzie prowadzony w całej Polsce.

W regionie łódzkim w projekcie uczestniczą 25 Brygada Kawalerii Powietrznej w Tomaszowie Mazowieckim i 15 Sieradzka Brygada Wsparcia Dowodzenia. Co ważne, można się zapisać do dowolnej jednostki w Polsce, bez względu na miejsce zamieszkania. W dwóch poprzednich edycjach wielu uczestników akcji Trenuj z wojskiem w 25 Brygadzie Kawalerii Powietrznej w Tomaszowie Mazowieckim i 15 Sieradzkiej Brygadzie Wsparcia Dowodzenia było spoza województwa łódzkiego.