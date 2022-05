Trixie i Katya, gwiazdy Rupaul’s Drag Race, wystąpią w łódzkiej Atlas Arenie

Trixie Mattel ma na koncie trzy albumy ("Two Birds", "One Stone" i "Barbara), jest także właścicielką odnoszącej sukcesy marki kosmetycznej Trixie Cosmetics. Oprócz tego publikuje na swoim kanale YouTube materiały z tras koncertowych i udziela się w ramach “Twitch Tuesdays”, podczas których zebrała już ponad 100 tys. dolarów na rzecz licznych organizacji charytatywnych.

Katya Zamolodchikova jest współprowadzącą szalenie popularnej na YouTube serii "UNHhhh" oraz "I Like to Watch" na Netfliksie. Katya niedawno zakończyła liczące ponad 80 przystanków, globalne tournée teatralne i wydała swój pierwszy telewizyjny stand-up special ze wspomnianej trasy pt., "Help Me I'm Dying".

Trixie i Katya wydały także wspólnie książkę "Trixie and Katya's Guide To Modern Womanhood", która otrzymała status bestsellera New York Times.

Organizatorem wydarzenia jest Follow The Step.