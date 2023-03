Tropem Wilczym w Sieradzu. Pobiegło ponad 100 śmiałków ZDJĘCIA

Najszybciej do mety dobiegł natomiast kpr Rafał Dawid z 15 Sieradzkiej Brygady Wsparcia Dowodzenia.

- Biegło się tragicznie - mówił zmęczony. - Zimno, padający śnieg, wiatr, warunki atmosferyczne tragiczne, ale dałem radę.

- Taka jak co roku wystartowałem, bo nie może nie być dowódcy jednostki, kiedy startują żołnierze - mówił na linii mety płk Wojciech Daniłowski, dowódca 15 Sieradzkiej Brygady Wsparcia Dowodzenia. - Gdzie żołnierze, tam także dowódca. Atmosfera na trasie fajna, duży przekrój wieku startujących, od młodzieży, poprzez żołnierzy, a skończywszy na starszych osobach. To cieszy, bo aura nie zachęcała do wyjścia z domu, padający śnieg, wiatr, zimno.

W wydarzeniu wziął udział także prezydent Sieradza Paweł Osiewała, który co prawda, nie biegł, ale spacerkiem pokonał trasę.

- Bieg przypomina nam Żołnierzy Wyklętych, nazywanych też Niezłomnymi, którzy walczyli z komunistycznym totalitaryzmem - mówi włodarza miasta. - Naszym obowiązkiem jest o nich pamiętać, tym bardziej, że przez wiele lat byli zapomniani. - Dziś z totalitaryzmem walczy Ukraina Cieszy natomiast, że tak wielu młodych ludzi stanęło dziś na starcie biegu.