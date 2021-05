Trwa rewitalizacja ul. Włókienniczej w Łodzi. Fachowcy odnowią 13 budynków, co pochłonie 90 mln zł

- We współpracy z miastem prowadzimy prace przy siedmiu kamienicach przy ul. Włókienniczej. W pięciu z nich zakończyliśmy już wszystkie roboty. Prowadzimy jeszcze prace w budynku przy ul. Włókienniczej 4 oraz w narożnym budynku u zbiegu ul. Wschodniej i Włókienniczej. Wprawdzie ma on adres Wschodnia 54, ale główne skrzydło kamienicy stoi przy ul. Włókienniczej. Różnorodne elewacje tych kamienic diametralnie odmienią obraz tej ulicy. Część elewacji nawiązuje do historycznych pierwowzorów i wiernie odtwarza najdrobniejsze detale. Na przykład budynek pod numerem 6 został wzbogacony o sześć białych kariatyd. Można to rozpatrywać w kategoriach prowokacji artystycznej. Wszystkie te obiekty zostały w pełni zrewitalizowane i dostosowane do współczesnych standardów. Do wszystkich doprowadzono niezbędne w XXI wieku media. Na przykład zamiast starych pieców opalanych węglem wszystkie budynki mają centralne ogrzewanie - zaznacza Jerzy Klemm, dyrektor ds. technicznych firmy Budomal.