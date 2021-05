Trwa wielkie luzowanie obostrzeń. W sobotę otwarte ogródki, przyspieszona kultura. Lista ogródków w Łodzi otwartych od północy 14/15 maja

Wiele emocji wzbudza otwarcie od soboty 15 maja ogródków gastronomicznych. W centrum Łodzi, na ulicy Piotrkowskiej i w jej sąsiedztwie, uruchomienie ogródków zapowiedziało już przeszło 105 restauracji, barów, kawiarni i lodziarni. Kilkanaście miejsc planuje nawet rozpocząć działalność tuż po północy z piątku na sobotę. Trzeba przy tym pamiętać, że w lokalach może być zajęty co drugi stolik, a odległość między stolikami musi wynosić co najmniej 1,5 m (chyba, że między nimi znajduje się przegroda o wysokości co najmniej 1 m, licząc od powierzchni stolika).

