Trwają rozmowy w sprawie przejęcia ŁKS. Zamiast KSZO będzie Znicz Fot. Grzegorz Gałasiński

Philip Platek, prezes włoskiej Spezii zawitał do Łodzi. Oznacza to, że rozmowy w sprawie przejęcia ŁKS ruszyły do przodu.