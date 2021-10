Trwają śledztwa prokuratury po Strajku Kobiet w Łodzi. Jakie są zarzuty wobec strajkujących? Czy zostaną umorzone?

Śledczy z Prokuratury Rejonowej Łódź – Śródmieście mieli odpowiedzieć na trzy pytania: czy 38-letni policjant, nadkomisarz z Oddziału Prewencji Policji w Łodzi, miał prawo chwycić 46-letniego demonstranta od tyłu i przewrócić go na ziemię? Czy policjant został przez demonstrantów obrzucony obelgami i wyzwiskami, co go skłoniło do podjęcia wspomnianej interwencji? Kto groził policjantowi w internecie nawołując do zabicia go i spalenia domu, w którym mieszkał?