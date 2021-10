Trybunał w Strasburgu przyznał 40 tys. euro rodzinie spod Strykowa, w związku hałasem w rejonie autostrady A2, w sporze przeciw Polsce

Rodzina spod Strykowa oskarżyła GDDKiA, bo "puściła" ruch do A2 krajową "czternastką"

Sprawa miała początek w lipcu 2006 r. – wtedy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) otworzyła odcinek A2 między Strykowem a Koninem. W wyniku tego otwarcia drastycznie wzrósł ruch na Drodze Krajowej 14 (DK 14). Wówczas była ona głównym traktem między Warszawą a Łodzią oraz połączeniem tych miast z A2. W grudniu 2006 GDDKiA wyznaczyła kierowcom kilka alternatyw dojazdu do tej autostrady, ale dopiero dwa lata później doszło do otwarcia skrzyżowania A2 z A1 – w pewnym oddaleniu od Strykowa (węzeł Łódź-Północ), co znacznie odciążyło DK 14.

Jednak w kwietniu 2009 r. czworo mieszkańców Smolic, jak opisuje wyrok ETPCz, krewni zajmujący dom jednorodzinny, położony kilkanaście metrów od DK 14, wnieśli sprawę do Sądu Okręgowego w Warszawie. Bowiem w stolicy znajduje się siedziba GDDKiA, od której rodzina domagała się odszkodowania za szkody dla zdrowia, ponoszone od 2006 r., za naruszenie prawa do spokojnego i niezakłóconego życia oraz brak poczucia bezpieczeństwa.