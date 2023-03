Trzeba zmienić przepisy gry - grzmi trener ŁKS Kazimierz Moskal po meczu z Ruchem. Popiera do trener Ruchu

Trener ŁKS Kazimierz Moskal powiedział po konferencji:

- Podział punktów po niezłym meczu. Jeśli chodzi o stronę kibicowską takie mecze się fajnie ogląda. Z naszej strony jest niedosyt. Jutro, kiedy już ochłoniemy, będzie to jeszcze bardziej doskiwerało. Nie chcę oceniać sytuacji. Przepis z rękami w polu karnym powinien być zmieniony, uporządkowany. Czy ręka jest naturalnie, czy nie naturalnie ułożona. A kto jest od tego, żeby to sprawdzić. Jak piłkarz skacze, biegnie, się przewraca, to ręce są różnie ułożone. Kiedy jest naturalnie? Absolutnie nie odnoszę się do ostatniej sytuacji, bo jej nie widziałem. Jest wiele kontrowersji w ostatnim czasie, jeśli chodzi o zagrania rękami w polu karnym, że warto o tym coś pomyśleć.

Trudno nie zgodzić się z trenerem ŁKS - powiedział szkoleniowiec Ruchu Jarosław Skrobacz. - Przepisy dotyczące rąk w polu karnym są tak zagmatwane, że nie ma się co dziwić, że później kontrowersyjne sytuacje oceniana są po pięć minut. Sytuacji dziwnych jest dużo.