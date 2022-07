Trzech graczy Widzewa w Jedenastce Kolejki, 1100 kibiców w Białymstoku, 479 zł za koszulkę

Henrich Ravas (Widzew) - Patryk Stępiński (Widzew), Damian Michalski (Wisła Płock), Mateusz Wieteska (Legia), Kamil Pestka (Cracovia) - Paweł Wszołek (Legia), Dominik Furman (Wisła Płock), Mathias Hebo Rasmussen (Cracovia), David Davo Alvarez (Wisła Płock) - Kristián Vallo (Wisła Płock), Bartłomiej Pawłowski (Widzew) - oto jedenastka drugiej kolejki PKO Ekstraklasy, wybrana przez naszą redakcję. Oczywiście, była to okrojona kolejka, trzy mecze pucharowiczów zostały odwołane, ale wybór trójki widzewiaków jest jak najbardziej słuszny. Na pewno najlepszym rezerwowym wybrano by Jordiego Sancheza, autora drugiej bramki dla Widzewa w meczu z Jagiellonią.

Ekstraklasa przekonała się, że Widzew nie będzie odstawał poziomem od elity i każdemu może pokrzyżować szyki. Wracają w pamięci wydarzenia z 1975 roku, kiedy to po awansie do ekstraklasy o Widzewie w niepochlebny sposób wypowiadał się redaktor Krzysztof Mętrak z Piłki Nożnej. Znany dziennikarz pisał wtedy: „Mam natomiast wątpliwości, czy na przykład zespół Widzewa - o którym słyszę zewsząd, że awansował zasłużenie - w obecnym swoim składzie kadrowym jest w stanie wzbogacić ekstraklasę o nową jakość. Przepraszam na pewno sympatyczny łódzki zespół, ale proszę mi udowodnić na boisku, że się mylę, to w tym miejscu wszystko odszczekam”.