„Trzęsienie ziemi” w GKS Bełchatów

Podczas posiedzenia zapadły ważne decyzje w kontekście dalszego funkcjonowania klubu. Otóż przyjęto rezygnacje dotychczasowych członków Rady Nadzorczej Marzeny Gronowskiej, Eweliny Szczesek, Tomasza Borejko oraz prezesa zarządu Alana Paczuszki.

Ponadto przyjęto uchwałę o powołaniu członków nowej Rady Nadzorczej klubu. W jej skład wchodzą Rafał Motyl (przewodniczący rady) i Szymon Serwa oraz przedstawiciel większościowego akcjonariusza klubu, EKS Skra Bełchatów, Artur Surgut. Jak informuje rzecznik prasowy GKS Michał Antczak, pierwszym zadaniem Rady Nadzorczej będzie pilna analiza sytuacji finansowo-organizacyjnej spółki. Jest to konieczne w kontekście procesu licencyjnego oraz planów dalszego rozwoju, także w kontekście Akademii GKS Bełchatów.

Przejdźmy do spraw czysto sportowych w klubie. Otóż zespół prowadzony przez trenera Kamila Sochę normalnie trenuje. Są to zajęcia na boisku z naturalna nawierzchnią w Grocholicach oraz na siłowni. Na najbliższy piątek (18 lutego) bełchatowianie mają zaplanowany ostatni zimowy sparing. Zmierzą się na swoim boisku z pierwszoligowcami z Odry Opole (13). Rywal plasuje się na 10 miejscu w ligowej tabeli. W 20 jesiennych meczach zgromadził 29 punktów. 26 lutego mecz ligowy we Wrocławiu ze Śląskiem II.