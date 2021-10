Trzy łodzianki w finale Miss Polonia! Julia Baryga, Weronika Rosiak i Natalia Kiszko finalistkami Miss Polonia 2021. Wyłoniono 20 finalistek

Prawie sto dziewczyn w półfinale Miss Polonia

Trzy zwycięskie kandydatki z województwa łódzkiego to 18-letnia Julia Baryga , 20-letnia Weronika Rosiak oraz 22-letnia Natalia Kiszko .

W eliminacjach do wielkiego finału wzięło udział niemal sto dziewczyn z całej Polski. Oceniało ich jury w składzie: Natalia Gryglewska Miss Polonia 2020, Karolina Bielawska Miss Polonia 2019, Jagoda Piątek-Włodarczyk dyrektor Konkursu Miss Polonia oraz Igor Włodarczyk PR Manager Konkursu.

Kim są trzy finalistki Miss Polonia z Łodzi?

Wszystkie trzy dziewczyny mają już doświadczenie w konkursie miss. We wrześniu 2021 roku Julia Baryga została Miss Polonia Województwa Łódzkiego 2021, Weronika Rosiak I Wicemiss Województwa Łódzkiego, a Natalia Kiszko II Wicemiss Województwa Łódzkiego.

Kiedy wielki finał Miss Polonia?

W trakcie półfinału dziewczyny musiały zaprezentować się w strojach kąpielowych. Każda z kandydatek miała też indywidualną rozmowę z komisją. Data i miejsce wielkiego finału Miss Polonia nie są jeszcze znane.

Najprawdopodobniej będzie to pierwszy kwartał 2022 roku. Póki co kandydatki będą miały liczne szkolenia i warsztaty przygotowujące je do tego wydarzenia.