Trzy mieszkanki województwa łódzkiego znalazły się w gronie 20 finalistek Miss Polonia 2023

W Arche Hotel Krakowska w Warszawie odbył się półfinał Miss Polonia 2023. Spośród ponad 150 kandydatek wyłoniono 20 dziewczyn, które wywalczyły awans do tegorocznego finału. Wśród nich znalazły się trzy mieszkanki województwa łódzkiego. Są to:

Alicja Adamiak, Piątek

Martyna Mendelska, Łódź

Julia Rychlik, Łódź

Przypomnijmy, że mieszkanki województwa łódzkiego, które zakwalifikowano do finału Miss Polonia 2023, wcześniej znalazły się w gronie laureatek konkursu Miss Polonia Województwa Łódzkiego. W grudniu ubiegłego roku jego zwyciężczynią została 21-letnia Julia Rychlik z Łodzi. To studentka Kosmetologii i Pielęgniarstwa. Na co dzień pracuje w salonie kosmetycznym. Jej pasją jest sport.

I Wicemiss został 20-letnia łodzianka Martyna Mendelska. To studentka Pielęgniarstwa na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. Fanka gry w tenisa, kina oraz podróży. Tytuł II Wicemiss otrzymała Alicja Adamiak z miejscowości Piątek. 24-latka ukończyła studia I stopnia na kierunku Gospodarka Przestrzenna. Aktualnie jest studentką Zarządzania i Marketingu na studiach II stopnia. Na co dzień pracuje przy organizacji eventów.