Trzy punkty ŁKS w Tychach? Tak, to możliwe już w niedzielę

Kibice łodzian czekają na wyjazdowy triumf swoich ulubieńców od 8 maja, czyli od wygranej w Polkowicach z Górnikiem 2:0 (2:0). Na pewno tyszanie są w zasięgu zespołu trenera Kazimierza Moskala, tym bardziej, że szkoleniowiec ma do dyspozycji wszystkich najlepszych zawodników. W ostatnich dwóch pierwszoligowych sezonach ŁKS zremisował w Tychach dwa razy po 1:1 (0:0). Porażka postawiłaby łodzian w nieciekawej sytuacji, bo przecież byłaby to już druga w tym sezonie przegrana. Łodzianie koniecznie muszą szukać punktów.

Rozjemcą niedzielnego starcia będzie Wojciech Myć z Lublina, który w poprzedniej kolejce prowadził starcie spadkowicza z PKOEkstraklasy Bruk-Bet Termaliki Nieciecza z Odrą Opole (2:1). W poprzednich rozgrywkach był natomiast rozjemcą w dwóch ekstraklasowych potyczkach oraz 14 pierwszoligowych. Co ciekawe prowadził spotkanie łodzian w Tychach (1:1) oraz w Jastrzębiu (1:1). ą

I LIGA

2. kolejka. Piątek (22 lipca): Resovia Rzeszów - Wisła Kraków (godz. 20.30), Skra Częstochowa - Chojniczanka Chojnice (18, mecz w Bełchatowie). Sobota (23 lipca): Arka Gdynia - Zagłębie Sosnowiec (17.30), Chrobry Głogów - Ruch Chorzów (20), Puszcza Niepołomice - Stal Rzeszów (15). Niedziela (24 lipca): Górnik Łęczna - Sandecja Nowy Sącz (15), GKS Katowice - Bruk-Bet Termalika Nieciecza (18), GKS Tychy - ŁKS Łódź (12.40). Poniedziałek (25 lipca): Odra Opole - Podbeskidzie Bielsko-Biała (18).