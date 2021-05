Trzy raz trzy punkty celem ŁKS na finiszu ligi

Pierwsze starcie już w najbliższą sobotę z Miedzią Legnica, która jest w pierwszoligowej tabeli na miejscu siódmym, ale ma szansę na szóste barażowe, które zajmuje obecnie Górnik Łęczna. Drużyna trenera Ireneusza Skrobacza traci do zespołu Kamila Kieresia trzy punkty. Dodajmy, że bilans bezpośrednich potyczek między tymi drużynami jest remisowy - wygrywały na swoich boiskach po 1:0. W najbliższą sobotę “Miedziowi” zrobią wszystko, żeby zgarnąć komplet punktów. Tylko wygrana z ŁKS i występ w barażach sprawi, że nie spiszą sezonu na straty. W pierwszej rundzie legniczanie triumfowali na alei Unii 4;3 (1:00. Arka Gdynia, która zajmuje w tabeliI ligi mając dwa punkty więcej od łodzian gra tym razem w Kielcach. Dodajmy, że kontrakt z Koroną przedłużył były piłkarz Widzewa wielunianin Marcel Gąsior. Trzeci w tabeli GKS Tychy zmierzy się już w piątek z Widzewem. mecz rozegrany zostanie w Łodzi. Wicelider Radomiak podejmuje natomiast Resovię Rzeszów. Z kolei Termalika Opoczno może świętować w niedzielę awans do elity w Opolu. Gra bowiem z Odrą i potrzebuje jednego punktu. W przedostatniej kolejce sezonu niecieczanie, niewykluczone, że już jako zespół elity zawitają na stadion przy alei Unii 2 (4 czerwca, godz. 20.30). Hitem tej kolejki będzie “bitwa” w Gdyni, gdzie Arka zmierzy się z Radomiakiem. Tyszanie trenera Artura Derbina grają w Opolu. I mamy ostatnią kolejkę, której większość spotkań ma być rozegrana 12 czerwca. Drużynę trenera Ireneusza Mamrota czeka mecz nad mecze w Tychach. Lepszego zakończenia rundy zasadniczej nie sposób sobie wyobrazić, prawda? Arka Gdynia wyjeżdża do Głogowa, natomiast Radomiaka czeka “święta wojna” na swoim boisku z Koroną Kielce. Tak wygląda “rozkład jazdy” czołowych pierwszoligowych ekip w trzech ostatnich kolejkach. Zdarzyć może się w nich wszystko.

Przejdźmy do czwartoligowych rezerw, które w środę mogą zbliżyć się do 40 tysięcy złotych. Jeśli wygrają z trzecioligowym Radomskiem (godz 18), to awansują do finału Pucharu Polski województwa łódzkiego. Triumfator tych zmagań może liczyć na wspomniane 40 tys. zł od PZPN. Mecz z RKS transmituje ŁKS TV.

Ostatni w tabeli I ligi GKS Bełchatów zmierzy się w sobotę na wyjeździe z Chrobrym Głogów (16). Jedynie zwycięstwo przedłuży szansę zespołu trenera Marcina Węglewskiego na uniknięcie spadku do II ligi. Przygotowania do tego meczu bełchatowianie rozpoczynają w środę popołudniowym treningiem. Wyjeżdżają do Głogowa w piątkowe popołudnie. Szkoleniowiec bełchatowskiej drużyny nie będzie mógł w tym spotkaniu skorzystać z usług Michała Pawlika, który pauzuje za ósmą żółtą kartkę. Potyczka rozegrana zostanie na bocznym boisku w Głogowie i bez udziału kibiców. To dlatego, że na płycie głównej trwają prace przy montażu instalacji podgrzewającej murawę. ą