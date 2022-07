Trzy z rzędu ligowe porażki ŁKS i wystarczy! Czas na 3 punkty

W minionym sezonie ełkaesiacy dostali łupnia na własnym boisku od Odry Opole przegrywając aż 0:4 (0:2), a potem przegrali w Katowicach 0:2 (0:1). Katowiczanie powtórzyli sukces w minioną sobotę, wygrywając na inaugurację nowego sezonu na alei Unii 2 także 2:0 (2:0). Fani łodzian czekają na pierwszoligowy sukces od 8 maja. Tego to dnia ich ulubieńcy wygrali w Polkowicach z drugoligowym obecnie Górnikiem 2:0 (1:0).

Szansa na przełamanie fatalnej serii nadarzy się w najbliższą niedzielę. Drużyna trenera Kazimierza Moskala zmierzy się na wyjeździe z GKSTychy. Jeśli już jesteśmy przy szkoleniowcu łodzian, to on czeka na wygraną z ŁKS od 4 marca 2020 roku. Tak, to nie pomyłka. Tego dnia łodzianie pokonali na swoim boisku Zagłębie Lubin 3:2 (2:1), a był to mecz 25 kolejki ekstraklasy. Potem już porażka goniła porażkę i w efekcie na początku maja 2020 roku Kazimierz Moskal odszedł z klubu. Powrócił niedawno. Jeśli chodzi o niedzielne starcie w Tychach, zespół gospodarzy jest spokojnie w zasięgu łodzian. ą

I LIGA

2. kolejka. Piątek (22 lipca): Resovia Rzeszów - Wisła Kraków (godz. 20.30), Skra Częstochowa - Chojniczanka Chojnice (18, mecz w Bełchatowie). Sobota (23 lipca): Arka Gdynia - Zagłębie Sosnowiec (17.30), Chrobry Głogów - Ruch Chorzów (20), Puszcza Niepołomice - Stal Rzeszów (15). Niedziela (24 lipca): Górnik Łęczna - Sandecja Nowy Sącz (15), GKS Katowice - Bruk-Bet Termalika Nieciecza (18), GKS Tychy - ŁKS Łódź (12.40). Poniedziałek (25 lipca): Odra Opole - Podbeskidzie Bielsko-Biała (18).