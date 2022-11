Trzykrotny mistrz Polski został nowym żużlowcem Orła Łódź. Jak wygląda teraz tor w Łodzi? Zdjęcia

Nowym zawodnikiem Orła został siedmiokrotny medalista drużynowych mistrzostw Polski, Tomasz Gapiński. Trzykrotnie zdobył złote medale: w 1999 roku z Polonią Piła, w 2006 z WTSWrocław i w 2014 ze Stalą Gorzów. W Pile i we Wrocławiu pracował z obecnym trenerem drużyny H. Skrzydlewska Orzeł Łódź Markiem Cieślakiem.

Tomasz Gapiński był już w Orle Łódź w 2016 roku i zajął szczególne miejsce w historii łódzkiego klubu i toru...

– Tomasz Gapiński jako pierwszy pokonał okrążenie na wytyczonym naszym nowym torze w Łodzi – opowiadał prezes Witold Skrzydlewski. – Poniedziałek 7 listopada to dla nas szczęśliwy dzień, jest początkiem korzystnych rzeczy. Na torze prace wyjątkowo szybko postępują, środek wewnątrz owalu jest już prawie gotowy. Jest zwożony granit i teraz będziemy tworzyć tor, duszę tego stadionu, bo bez toru nawet najlepsi zawodnicy nie pojadą. Nasz nowy trener Marek Cieślak dopilnuje, aby nasz nowy tor był prawidłowo wykonany. Mamy też zawodnika, który jest historię tego klubu. Gdy powstawał stadion, Tomek Gapiński na wyrysowanym łuku zrobił pierwsze kółko. Nie miał zapłacone za trzy punkty, jechał gratis – śmiał się honorowy prezes Orła.

Działacze Orła cieszą się i widzą nowy początek toru. Jest budowany od nowa, znów będzie profesjonalne wykonany.

– Czujemy się tak, jakbyśmy znów zaczynali od nowa – dodał prezes.

Trener Marek Cieślak doskonale zna Tomasza Gapińskiego. – Pracowaliśmy w Pile i we Wrocławiu. Jestem bardzo zadowolony. Kilka medali mistrzostw Polski wspólnie zdobyliśmy. Myślę, że Tomek pokaże na co go jeszcze stać.

Tomasz Gapiński jest doświadczonym żużlowcem ma 40 lat, dołącza do drużyny, w której na razie są trzej juniorzy i... on. Kto jeszcze będzie bronił barw drużyny H. Skrzydlewska Orzeł Łódź? Trener Marek Cieślak zapewne zna już kompletny skład, ale w Orle lubią dozować emocje i ogłaszać kadrę po kawałeczki. Jakie cele stawia przed drużyną trener Marek Cieślak?

– No cóż, chcemy jechać jak najlepiej, żeby mecze były fajne - niewiele zdradził nowy szkoleniowiec łódzkiej drużyny. – Na pewno chcielibyśmy być w pierwszej czwórce. Drużyny w pierwszej lidze będą mocne, ale my też nie będziemy słabi. Chcemy dać kibicom radość z oglądania zawodów. Zawodnicy też stawiają sobie taki cel. Skład się bardzo zmienił, bo jednak kilku zawodników odeszło. Czeka nas ciekawy sezon. Pompowanie balonika jest szkodliwe. Lepiej po cichu robić swoje i iść do przodu, a nie trąbić, co my tutaj nawojujemy. Drużyna będzie ambitna i waleczna. Zawodnicy, których kontraktujemy wiele razy się wykazali i zaprezentowali z dobrej strony.

Trener Marek Cieślak jest pewien, że nowy tor w Łodzi będzie pomagał drużynie H. Skrzydlewska Orzeł Łódź w odnoszeniu korzystnych wyników.

– Zrobimy wszystko, by tor był naszą silną stroną – dodał trener Marek Cieślak. – Nasz toromistrz potrafi pracować przy nawierzchni. Będziemy też zajmować się nią wspólnie. Tor ma być naszym atutem.

Czy będą w Łodzi jeździć też kolejni nowi młodzi żużlowcy?

– Powiem tak, że łatwiej jest znaleźć zawodnika z Grand Prix do drużyny niż dobrego juniora – zaskakująco odpowiedział trener łodzian Marek Cieślak. – Na pewno będziemy się rozglądali, ale to mogą być trudne poszukiwania.

Tomasz Gapiński długo nie zastanawiał się z podjęciem decyzji o przeprowadzce do Łodzi.

– Zadecydowała osoba trenera Marka Cieślaka i osoba prezesa Witolda Skrzydlewskiego – mówił Tomasz Gapiński. – To wspaniali ludzie, którzy wiedzą czego chcą i czego oczekują od nas. Szybko doszliśmy do porozumienia i cieszę się z tego bardzo. Znam dobrze stadion w Łodzi. Startowałem w meczach ligowych i na turniejach. Bardzo dobrze wspominamy starty w Łodzi. Też to brałem pod uwagę, bo chciałem, aby mój domowy tor był moim sprzymierzeńcem. Na torze w Łodzi lubię jeździć, lubię się ścigać. Musimy w Łodzi robić dobre widowiska. Będę startował w Orle, ale szukam jeż jazdy za granicą. Rozmawiam z klubami ze Szwecji i Danii. ą