Tu nigdy nie wieje nudą. ŁKS Commercecon po zaciętej walce zdobył punkt w Rzeszowie. Galeria zdjęć

Sytuacja na boisku zmieniała się wiele razy, dużo było długich wymian i efektownych obron. Choć w końcówce tie-breaka rzeszowianki wysoko prowadziły, to wygranej nie mogły być pewne niemal do samego końca. Ostatecznie jednak to miejscowe cieszyły się ze zwycięstwa powiększając liczbę ligowych zwycięstw nad ŁKS-em do 11.

W końcówce pierwszego seta mogło się wydarzyć wszystko. Najpierw ŁKS mógł odskoczyć na dwa oczka, ale pomógł wówczas challenge i to był kluczowy moment, bo za chwilę rzeszowianki prowadziły 23:21 po ataku Bruny Honorio. Veronica Jones-Perry wykonała potem dwa skuteczne ataki, doprowadzając do wyrównania, ale Amerykanka została zablokowana przy piłce setowej dla Developresu i to „Rysice” wygrały 25:23.

W drugim secie Veronica Jones-Perry rozkręciła się na dobre i najpierw wyrównała stan seta (17:17), a potem wyprowadziła swój zespół na prowadzenie (18:19). Gospodynie się już nie podniosły, do kiepskiej skuteczności doszły błędy własne i po dwóch setach było po 1.