Tu piją najwięcej "małpek" w województwie łódzkim. Gdzie alkohol w małych buteleczkach bije rekordy popularności? - 6.03.2023

Co gorsza, co trzecia "małpka", kupowana jest w Polsce przed południem. To oznacza, że w godzinach porannych sprzedawanych jest aż milion takich produktów.

Województwo łódzkie. W których gminach sprzedaje się najwięcej "małpek"?

Oczywiście największa kwota z tytułu tego podatku trafiła do Łodzi. To oczywiście kwestia wielkości miasta i liczby jego ludności. Z danych ministerstwa wynika, że za okres od stycznia do września 2022 roku do kasy stolicy województwa świętokrzyskiego trafiły prawie siedem milionów złotych. Drugi w tym zestawieniu jest Piotrków Trybunalski. potem są Pabianice, Tomaszów Mazowiecki oraz Radomsko.

Jednak te dane nie biorą pod uwagi liczby mieszkańców gminy, a więc nie pokazują skali popularności "małpek" w konkretnych łódzkich gminach.