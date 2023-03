Tu piją najwięcej "małpek" w województwie łódzkim. Gdzie alkohol w małych buteleczkach bije rekordy popularności? - 8.03.2023

W 2021 roku na jednego Polaka przypadało spożycie prawie 10 litrów 100-procentowego alkoholu. To wynik o trzy litry wyższy niż dwie dekady temu. Na ten niechlubny wynik składa się olbrzymia popularność tak zwanych "małpek", czyli butelek z wysokoprocentowym alkoholem, których pojemność jest mniejsza niż 300 mililitrów. Ich popularność wynika również z tego, że wielkość butelki pozwala bez skrępowania napić się na ulicy, parku czy w pracy, a nawet w szkole.

Co gorsza, co trzecia "małpka", kupowana jest w Polsce przed południem. To oznacza, że w godzinach porannych sprzedawanych jest aż milion takich produktów.