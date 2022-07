Tum pod Łęczycą: co warto zobaczyć? Grodzisko starsze od Polski, perła architektury romańskiej i inne. Najciekawsze atrakcje, ceny, dojazd

Jak dojechać do Tumu pod Łęczycą?

Tum pod Łęczycą: wieś kryjąca wiele atrakcji

Tum to wieś nad Bzurą, w powiecie łęczyckim (woj. łódzkie). Choć liczy niecały tysiąc mieszkańców, Tum przyciąga turystów z całej polski za sprawą swoich zabytków, przede wszystkim:

jedynej w Polsce romańskiej archikolegiaty NMP i św. Aleksego,

starannie zrekonstruowanego średniowiecznego Grodziska z VIII w. na tzw. Szwedzkiej Górze oraz

skansenu Łęczycka Zagroda Chłopska.

Wycieczka do Tumu to świetny pomysł na weekend, urlop lub wakacje dla każdego pasjonata dawnych dziejów i niezwykłych widoków. Od romańskich portali i wspaniałych wnętrz kościoła, przez palisadę i baszty średniowiecznego grodu, po urokliwe drewniane chaty w skansenie – gdzie nie spojrzeć, wszędzie w Tumie jest coś interesującego.

Zapraszamy do krótkiego przewodnika po najważniejszych atrakcjach Tumu. Podpowiadamy, co warto zobaczyć w Tumie pod Łęczycą, ile kosztują bilety wstępu do atrakcji, jak najłatwiej dojechać na miejsce, gdzie zostawić samochód i przenocować.