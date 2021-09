Tunel kolejowy pod Łodzią. Po przejściu tarczy budynek przy Zana zapadł o ponad 1,5 cm. Ubezpieczyciel liczy odszkodowanie dla właścicieli

O uszkodzeniu domu przy ul. Zana pisaliśmy w sierpniu. Lokatorzy skarżyli się, że na ścianie oraz fundamentach pojawiły się pęknięcia, nie domyka się okno, a podłoga zaczęła się przechylać. Długą listę usterek przygotował też pracownik Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Łodzi, który skontrolował domek.

Stwierdził, że w jednym z mieszkań pojawiły się zarysowania na górnym ościeżu kuchennego okna, pęknięcie na łączeniu ściany nośnej i sufitu w kuchni. W pokoju natomiast doszło do pęknięcia w narożniku ścian, od sufitu oderwała się listwa boazerii. W kolejnym pokoju pojawiły się zarysowania na suficie, nie otwiera się jedno skrzydło okna, w kuchni zaś jedna ściana się wybrzuszyła.

Teraz do sprawy odniósł się wykonawca inwestycji, czyli firma PBDiM (Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów).

- Domek jednorodzinny przy ul. Zana jest pierwszym obiektem, w którym uwidoczniły się rysy podczas przejścia maszyny TBM - mówi Katarzyna Gadomska, rzecznik PBDiM ds. tego projektu. - W przypadku drążenia tunelu metodą TBM przewidywane są osiadania, ich poziom ostrzegawczy to wskazania powyżej 20 mm. W tym przypadku mieliśmy do czynienia z osiadaniem gruntu na poziomie 16 mm. Inne budynki, pod którymi były prowadzone roboty tunelowe, nie mają na konstrukcji podobnych zarysowań. Ten budynek to konstrukcja ze słabymi fundamentami, wykonana bez wieńców wzmacniających – jest to budowla z okresu lat trzydziestych lub czterdziestych XX wieku.