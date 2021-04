Tunel w Łodzi: tarcze wiertnicze nadal nie drążą tunelu! Nie wiadomo kiedy zacznie się drążenie tunelu pod Łodzią! 30.04.2021

Skąd te opóźnienia? Jak wyjaśnia inwestor, spółka PKP Polskie Linie Kolejowe, przyczyną jest Covid-19. „Wykonawca zwraca uwagę, że szczególne dotkliwe jest ograniczenie w dostępności do pracy w grupie specjalistów odpowiedzialnych za pracę maszyn TBM i montaż systemu monitoringu drgań. Obecnie od tej sytuacji zależy termin rozpoczęcia drążenia tuneli.” – czytamy w wyjaśnieniu nadesłanym do redakcji Dziennika Łódzkiego.

Co w takim razie się dzieje na budowie? Zakończył rozruch technologiczny maszyn TBM do budowy tuneli oraz konfiguracja systemów mechanicznych, hydraulicznych, elektrycznych i elektronicznych, a wykonawca, Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów z Mińska Mazowieckiego, przygotował przy ul. Odolanowskiej specjalna konstrukcję, potrzebną do „wejścia” maszyny w grunt – do „odepchnięcia się” tarczy TBM. Tzw. ściana okularowa pozwoli na wytworzenie odpowiedniego ciśnienia i odpowiedną szczelność przy wchodzeniu tarczy w grunt.

Co dzieje się przy budowie przystanków?

Toczą się prace przy budowie podziemnych przystanków Łódź Śródmieście i Łódź Polesie. Na przystanku Łódź Polesie w rejonie ulic Ogrodowej i Karskiego ruszyła budowa ścian szczelinowych, które powstają przy użyciu specjalnej maszyny, tzw. głębiarki. W miejsce wydrążonej szczeliny o szerokości metra wprowadzana zostaje klatka zbrojeniowa, która następnie zalewana jest betonem. W ten sposób powstaje konstrukcja zabezpieczająca wykop przed osuwaniem się ziemi. W następnym etapie, budowane będą płyty: denna, pośrednia i stropowa.