Twoje Zdrowie Plus i Twoje Fizjo Plus. Bezpłatne aplikacje w ramach NFZ dla osób z chorobami przewlekłymi i bólami kręgosłupa

Coraz więcej osób używa smartfonów lub tabletów by zadbać o zdrowie, korzystając z aplikacji koordynujących plan ćwiczeń i diety. Narodowy Fundusz Zdrowia wyszedł im naprzeciw i przygotował dwie aplikacje: Moje Zdrowie Plus oraz Moje Fizjo Plus. Co ważne korzystanie z obu aplikacji jest całkowicie bezpłatne.

NFZ