Twórca sukcesów drużyny z Radomia może pomóc Widzewowi złamać rywala

Dariusz Banasik aktualnie pozostaje bez pracy, choć w Cafe Futbol skorzystał z doskonałej reklamy, a największe sukcesy osiągał w Radomiaku. Pracował w tym klubie od 25 czerwca 2018 roku do 25 kwietnia 2022, kiedy zastąpił go Mariusz Lewandowski. Cztery lata pracy – od IIligi do czołówki ekstraklasy wystawiają Dariuszowi Banasikowi jak najlepsze preferencje. Przez te 46 miesięcy pracy w Radomiu wie o tym klubie wszystko.

Dariusz Banasik – choć oczywiście tego oficjalnie nie ogłosi – może pomóc Widzewowi w dokładnym rozpracowaniu Radomiaka przed bezpośrednim spotkaniem obu drużyn – w niedzielę o godz. 15 w Łodzi. Złożył wizytę w Łęczycy, złożył i w Łodzi.

Radomiak ma za sobą największy sukces w historii klubu, bo w minionym sezonie zajął siódme miejsce w ekstraklasie. Właśnie pod wodzą Dariusza Banasika. W tym sezonie też ma szanse na powtórkę tego osiągnięcia. Radomiak, co trzeba podkreślić, zdobywa punkty nie tylko u siebie, ale i na wyjeździe. Wygrał w Białymstoku i Gliwicach (tak, jak Widzew) oraz w Lubinie. Wroli gościa przegrał tylko z Rakowem, Legią i Lechem, a więc mocarzami naszej ekstraklasy, do których zresztą także zalicza się Widzew trenera Janusza Niedźwiedzia.

Szkoleniowiec łodzian drugi raz został nominowany przez PKOEkstraklasę do tytułu Trenera Miesiąca. We wrześniu przegrał z Johnem van den Bromem z Lecha, teraz rywalizuje z Markiem Papszunem z Rakowa i z Dawidem Szulczkiem z Warty Poznań. Głosują kibice i sporo głosów otrzymuje szkoleniowiec Widzewa. Październik za nami, trzeba punktować w listopadzie. To się liczy! ą