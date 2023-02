Tylko u nas. Rycerze Wiosny walczą o elitę. Zdjęcie ŁKS Łódź i kadra lidera I ligi

Fani zespołu trenera Kazimierza Moskala nie wyobrażają sobie, żeby ich ulubieńcy nie zameldowali się w PKOEkstraklasie. Trudno im się dziwić. Ełkaesiacy są faworytem numer jeden do wygrania ligi. Wprawdzie transferów wielkich nie było, ale naszym zdaniem nie było też i takiej potrzeby. Doszedł Michał Mokrzycki z Wisły Płock i miejmy nadzieję Milan Spremo z Bośni i Hercegowiny.Na szczęście żaden z kluczowych graczy nie pożegnał się z klubem z alei Unii, a przecież kibice obawiali się, że mogą odejść Aleksander Bobek, czy Mateusz Kowalczyk, ale Michał Trąbka zechce wcześniej przenieść się do Mielca. Wszyscy Oni zostali. Drużyna miała też prawie komfortowe przygotowania do meczów, bo przez dwa tygodnie trenowała w Turcji. W okresie przygotowawczym piłkarzy ominęły poważne urazy, co przecież jest niezwykle ważne. W meczach sparingowych ełkaesiacy, poza wpadką z drugoligową Pogonią Siedlce (1:3) prezentowali się całkiem dobrze.

Kibice także stanęli na wysokości zadania, bo kupili więcej karnetów na domowe mecze niż jesienią. Pierwszy sprawdzian ełkaesiaków w najbliższą niedzielę. O godzinie 12.40 na stadionie przy alei Unii 2 rozpocznie się ich mecz z GKSTychy. Spotkanie transmituje Polsat Sport, więc miejmy nadzieję, że wygraną gospodarzy obejrzą kibice w całej Polsce. ą