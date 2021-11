Tylu mistrzów Europy w Łodzi jeszcze nie było. Mecz gwiazd i gala zorganizowana przez SMS

Po meczu z drużyną dziennikarzy TVP 1, wygranym 7:1, mistrzowie Europy spotkali się z młodzieżą w hali Szkoły Mistrzostwa Sportowego im. Kazimierza Górskiego w Łodzi. Młodzież zadawała pytania swym idolom sprzed lat. Zapewne dzisiejsi trzynastolatkowie, którzy walczyli na boiskach SMS, chcieliby pójść w ślady mistrzów Europy. Tomasz Kuszczak zdradził, że najlepszym piłkarzem z jakim był w jednej drużynie jest Paul Scholes z Manchesteru United. Młodzież była pod wrażeniem.

Ostatnim akordem jubileuszu była gala zorganizowana w gościnnych progach Zatoki Sportu. Do kolegów dołączyli Łukasz Mierzejewski i Łukasz Nawotczyński. Zabrakło tylko Mateusza Żytko, który objął funkcję trenera Piasta Żmigród i przeziębionego Dariusza Zawadzkiego. Galę uświetnił ją koncert Martyny Wolsztyńskiej, siostry znanych piłkarzy Łukasza i Rafała. Ten drugi grał w Widzewie.

Sternika polskiej piłki reprezentował wiceprezes PZPN Adam Kaźmierczak. Życzenia składał też Michał Listkiewicz, który 20 lat temu pełnił funkcję prezesa PZPN.

– Dziękujemy, że wychowaliście nas nie tylko na dobrych piłkarzy, ale także na dobrych ludzi – podsumował kapitan tamtej drużyny Marcin Rogalski. Mistrzowie Europy założą grupę na Facebooku, bo oni po prostu żyć bez siebie nie mogą. Wojciech Łobodziński, który dziś jest trenerem Miedzi Legnica i walczy z Widzewem o awans do ekstraklasy, specjalnie przełożył mecz z Odrą Opole na piątek, by w sobotę przyjechać do Łodzi na spotkanie z przyjaciółmi.

Mistrzowie Europy zostali uhonorowani w wielkim stylu na specjalnej scenie w Zatoce Sportu. Ciarki przechodziły po plecach, gdy bohaterowie zaśpiewali „We are the champions”

Wiele gratulacji zebrał prezes SMS Janusz Matusiak, bo zorganizował galę, która długo będzie wspominana.