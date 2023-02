Tym osobom zostanie odebrane świadczenie 500 Plus. Ważne zmiany dla beneficjentów 500 Plus

RODZINA 500 PLUS - CO TRZEBA WIEDZIEĆ

Program rodzina 500 plus to świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł na dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia. Świadczenie to przysługuje bez względu na dochód osiągany przez rodzinę. Okres świadczenia wychowawczego trwa od 1 czerwca, do 31 maja następnego roku kalendarzowego. Świadczenie przyznawane jest tylko na ten roczny okres. Po tym czasie, należy ponownie złożyć wniosek.

WNIOSEK O 500 PLUS

Przyjmowaniem, rozpatrywaniem wniosków o świadczenie 500 plus, zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych. ZUS zajmuje się także przyznawaniem i wypłatą tego świadczenia. Okres przyjmowania wniosków o 500 plus rozpocznie się 1 lutego 2023 roku i potrwa do 30 kwietnia 2023 roku. Jeśli złożymy wniosek o świadczenie 500 plus do końca czerwca wówczas wypłata nastąpi z wyrównaniem od 1 czerwca