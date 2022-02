Tym razem wstęp nie będzie bezpłatny. AZS PŁ UMED Cochise Burger Łódź vs KS Górale Nowy Targ

Łodzianie w poprzedniej kolejce pokonali w meczu na swoim boisku Lokomotiv Czerwieńsk 8:4. Tym samym zakończyli potworną passę niepowodzeń, którą niewątpliwie była seria 5 porażek z rzędu. Kluczowa w tym spotkaniu była bardzo dobra dyspozycja strzelecka Roberta Krawczyka, który zaaplikował przyjezdnym aż 4 bramki. Zwycięstwo to było niezwykle istotne, ponieważ przegrywając je „Akademicy” spadliby na ostatnią lokatę w tabeli. Ostateczny sukces pozwolił na awans w klasyfikacji ekstraligowej na 5 miejsce.

Górale, czyli najbliższy przeciwnik łódzkiego zespołu to jeden z najbardziej utytułowanych klubów na unihokejowej mapie Polski. Obecnie ze względu na wiele transferów kluczowych dla nich zawodników przeżywa kryzys i aktualnie zajmuje 6 lokatę. Zespół ten dalej dysponuje potężną siłą rażenia. W ataku szczególną uwagę należy zwrócić na Jakuba Korczaka, który według wielu może pochwalić się jednym z najlepszych strzałów w kraju. Drugim istotnym zawodnikiem dla ekipy z Podhala jest Mateusz Turwoń – aktualny reprezentant Polski, który poprzedni sezon spędził w zespole z ligi słowackiej (poziom w lidze naszych południowych sąsiadów jest zdecydowanie wyższy).

Poprzednie starcie pomiędzy łodzianami a nowotarżanami, które miało miejsce w poprzedniej rundzie na terenie drużyny z południa kraju zakończyło się sensacyjnym zwycięstwem… Łodzi. Wspominanie spotkanie zakończyło się wynikiem 8-9. Bardzo dobre zawody rozegrał wtedy Robert Krawczyk, a także nieobecny w ostatnim meczu z Lokomotivem Czerwieńsk z powodu kontuzji Rafał Fijałkowski. Pozytywną wiadomością dla wszystkich sympatyków łódzkiej drużyny jest informacja, że wszystko wskazuje, iż w rywalizacji z Góralami Nowy Targ Fijałkowskiego nie zabraknie i pomoże drużynie na boisku. O wartości i klasie sportowej tego zawodnika świadczy m.in. to, że został on wybrany przez kibiców AZS PŁ UMED Cochise Burger najlepszym zawodnikiem 2021 roku. Zarówno Krawczyk, jak i Fijałkowski przodują w wewnętrznej klasyfikacji kanadyjskiej (bramki + asysty) drużyny wspieranej przez Cochise Łódź.

Łodzianie zdają sobie sprawę ze swojej szansy, ale również nie lekceważą rywala. Do Łodzi przyjeżdża wielkokrotny Mistrz Polski Górale Nowy Targ. Mimo iż w tym sezonie spisują się poniżej oczekiwań jest to wciąż bardzo groźny przeciwnik i przestrzegam przed lekceważeniem go – mówi przed meczem Łukasz Wroński. Zdają sobie nad czym muszą stale pracować i co jest potrzebne do odniesienia korzystnego wyniku z najbliższym starciu. Okres pomiędzy meczami poświęcamy poprawie wykończenia naszych akcji oraz nad atakiem pozycyjnym.- wyjaśnia defensor AZS PŁ UMED Cochise. Jeżeli zespól utrzyma koncentrację i determinację z ostatniego meczu oraz nie zapomni o założeniach taktycznych myślę, że będziemy mogli cieszyć się z kolejnego zwycięstwa przed własną publicznością. – dodaje Wroński.

Sobotni mecz ma duże znaczenie w walce o utrzymanie w najwyższej klasie rozgrywkowej w Polsce, dlatego łódzki zespół liczy na wysoką frekwencję, a także gorący doping. Z pewnością będzie to olbrzymia motywacja i bodziec, który przybliży drużynę w skład, której wchodzą niemal sami łodzianie do osiągnięcia korzystnego wyniku.