Ubóstwo menstruacyjne: coraz droższe podpaski i tampony. O ile wzrosły ceny artykułów higienicznych

W celu dokładniejszej analizy eksperci przyjęli uniwersalną dla większości marek liczbę sztuk znajdujących się w jednej paczce danej kategorii produktu. W przypadku wkładek higienicznych oferta rożnych producentów jest na tyle zróżnicowana, że przy porównywaniu kosztów przyjęty został zakres od 40 do 60 sztuk.

PanParagon to aplikacja, w której można m.in. przeglądać gazetki promocyjne czy przechowywać paragony w formie elektronicznej.

– Anonimowe dane z paragonów, jakie wpływają do naszego systemu stanowią podstawę naszych analiz. Przyjrzeliśmy się wydatkom Polek na podstawowe produkty higieniczne i porównaliśmy zmiany na przestrzeni ostatnich 2 lat. W badaniu ujęliśmy okres od stycznia do lutego w 2021, 2022 i 2023 roku – wyjaśnia Antonina Grzelak z aplikacji PanParagon.

Bolesne dni i bolesne wydatki

Jak pokazują wyniki badania, wpływ inflacji widoczny jest także w tego typu artykułach. W 2021 roku za paczkę 20 sztuk podpasek kobiety płaciły średnio 4,94 zł. W tym roku koszty za ten produkt wzrosły do 6,85 zł. W ciągu dwóch lat to różnica prawie 2 zł. To oznacza, że wydatki na tak podstawowy produkt zwiększyły się o 37 proc. W przypadku tamponów za paczkę z 32 sztukami w opakowaniu panie płaciły średnio 4,24 zł. W 2023 roku wydatki wzrosły o 27 proc.