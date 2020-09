Ubyło Azjatów legalnie pracujących w kraju, ale nie w Łódzkiem. Najwięcej pracuje u nas Gruzinów i Hindusów

Najwięcej zezwoleń wydano w tym okresie Gruzinom (4,2 tys.), Hindusom (4,1 tys.) oraz Uzbekom (3,8 tys.). Eksperci firmy Personnel Service zwracają uwagę, że liczba pozwoleń na pracę dla Azjatów nie spadła tak mocno jak w przypadku Ukraińców, którym wydano ich o 11 proc. mniej.

- Do tej pory mieliśmy do czynienia z tendencją wzrostową zauważa Krzysztof Inglot, prezes Personnel Service oraz ekspert rynku pracy. - W całym 2019 roku wydano o aż 18 proc. więcej pozwoleń na pracę dla Azjatów niż rok wcześniej. Ten trend się odwrócił, głównie ze względu na pandemię koronawirusa, która spowodowała m.in. czasowe zamknięcie granic. Wydaje się jednak, że Azjaci nadal chętnie będą poszukiwali pracy na polskim rynku, dlatego spodziewamy się, że odwrócenie trendu jest tylko chwilowe. Oczywiście dużo zależy od rozwoju sytuacji epidemiologicznej oraz gospodarczej, bo w tym momencie popyt na pracowników z krajów azjatyckich jest zauważalnie mniejszy.

Tymczasem w województwie łódzkim - jak wynika z danych ZUS - liczba legalnie pracujących Azjatów delikatnie wzrosła. Pod koniec grudnia zeszłego roku składki na ubezpieczenie były płacone za 969 Gruzinów, zaś pod koniec czerwca tego roku już 1020. Przybyło legalnie pracujących Hindusów - było ich 591, jest 607 oraz Wietnamczyków - było 587, jest 601. Liczba legalnie pracujących Ormian w tym czasie wzrosłą o 11 do poziomu 291. Nieznacznie przybyło też Chińczyków i jest ich obecnie 85, a było 79.