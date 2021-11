Uczennice i absolwentki Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Łodzi w reprezentacji Polski Dariusz Kuczmera

Gabriela Grzybowska na dole z lewej, Katarzyna Konat na górze z prawej. Nasze kadrowiczki w pierwszej reprezentacji Fot. Krzysztof Szymczak Zobacz galerię (3 zdjęcia)

Piłka nożna. Do Szkoły Mistrzostwa Sportowego im. Kazimierza Górskiego w Łodzi non stop przysyłane są powołania dla zawodniczek klubu do reprezentacji Polski wszystkich kategorii wiekowych.