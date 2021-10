Uczennice z Łodzi nie mogą wkładać spodni na uroczystości. Wtedy spodnie nosi ich dyrektorka

Spodnie na uczennicy podczas gali łamią statut szkoły

Zdaniem Stowarzyszenia Umarłych Statutów, organizacji zajmującej się wzmacnianiem praw uczniowskich, zapis o stroju galowym jest nielegalny i dyskryminujący. Stowarzyszenie zgłosiło statut do kontroli w kuratorium.

O problemie spodni w SP nr 45 w Łodzi po raz pierwszy napisaliśmy w środę (27 października). Przypomnijmy. Wywołał go zapis w statucie bałuckiej podstawówki, zgodnie z którym galowy strój u dziewcząt "składa się z: białej bluzki oraz ciemnej spódnicy/sukienki". Zatem pojawienie się uczennicy na szkolnej uroczystości w spodniach byłoby złamaniem wewnętrznego prawa SP nr 45 .

Uczennica spodni na galę nie założy. Ale dyrektorka...

Kwestia spodni w szkole na Bałutach wywołała duży odzew naszych czytelników. Jeden z nich przesłał do naszej redakcji odnośnik do filmowej relacji z zakończenia roku szkolnego (zamieszczonej w oficjalnym profilu SP nr 45 w portalu społecznościowym Facebook). Na nagraniu Małgorzata Zwolińska przemawia do swoich uczennic (i uczniów) w białych spodniach.