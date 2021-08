Uczestniczki Sanatorium Miłości 2021. Kim jest Halina z Pabianic? Jak Teresa ze Zgierza trafiła do Sanatorium Miłości 3? 04.08.21

Uczestniczki Sanatorium Miłości 2021

Już w niedzielę (3 stycznia) przyjdzie czas na wielki powrót randkowego hitu TVP, czyli "Sanatorium miłości"! To już trzecia edycja programu o seniorach szukających miłości. Przedstawiamy uczestników nowej edycji, wśród nich są dwie mieszkanki województwa łódzkiego. Kto tym razem chce znaleźć szczęście oraz związek? Pierwszy odcinek już w niedzielę o godzinie 21:15 w TVP 1.

Sanatorium miłości 3. Halina z Pabianic

Halina z Pabianic to kobieta bezpośrednia, z dużym dystansem do siebie i świata. Jest prawdziwa oraz pełna energii. Słuchając piosenki „Niech żyje bal” Maryli Rodowicz, można pomyśleć, że to utwór właśnie o niej.