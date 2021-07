Uczestniczki Sanatorium Miłości 2021! Kim jest Teresa ze Zgierza? Jak Halina z Pabianic trafiła do Sanatorium Miłości 3? 10.07.2021

HALINA z Pabianic. To kobieta bezpośrednia, z dużym dystansem do siebie i świata. Jest prawdziwa oraz pełna energii. Słuchając piosenki „Niech żyje bal” Maryli Rodowicz, można pomyśleć, że to utwór właśnie o niej.Halina nigdy nie narzekała na swoją pracę, lubi to, co robi. Ciężko pracuje, ale też intensywnie się bawi. Lubi poczuć adrenalinę, którą daje jej szybka jazda samochodem lub skuterem. Chociaż jest na emeryturze, nadal pracuje zawodowo na pół etatu. Jest mistrzynią w przyrządzaniu wielu potraw, ale to pampuchy z jagodami, które zbiera osobiście, są jej popisowym daniem!W życiu osobistym Halina nie miała już tyle szczęścia. Rozstała się mężem, jednak z tego związku ma wspaniałą trójkę dzieci – dwóch synów i córkę. Dzisiaj brakuje jej kogoś, z kim mogłaby po prostu dobrze i miło spędzać czas. Ceni sobie bardziej charakter mężczyzny niż jego wygląd

Sanatorium miłości TVP/Facebook