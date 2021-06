Uczniowie z Łodzi przyjęli szczepionkę na koronawirusa w siedzibie swojego liceum (zdjęcia z IV LO)

„Pilotaż” szczepień w szkołach – w IV LO w Łodzi

Według zapowiedzi rządu, zmasowane szczepienia w szkołach mają pełną parą ruszyć po wakacjach (ICZMP zorganizował także w tym tygodniu spotkanie dla ich dyrektorów odnośnie tej kwestii). Czwartek w IV LO w Łodzi można zatem uznać za rodzaj „pilotażu” dla tego planu, który przebiegał dość spontanicznie.

– W poniedziałek nasza dyrektor zrobiła obchód po klasach, pytając, kto chciałby zaszczepić się w czwartek w szkole. Uznałem to za uproszczenie sprawy szczepień i zgłosiłem się – opowiadał drugoklasista Michał, oczekujący w szkolnym korytarzu na przyjęcie zastrzyku (w szkolnym gabinecie medycznym wykonywała je pielęgniarka z ICZMP).

Akcja w IV LO była adresowana do 16-latków oraz 17-latków, którzy do wzięcia w niej udziału potrzebowali zgody rodziców. Młodzież ustalała z ICZMP termin i miejsce przyjęcia drugiej dawki preparatu firmy Pfizer (obecny odstęp do zachowania od pierwszej to 21 dni), jedynego dopuszczonego dla niepełnoletnich (od 12. roku życia) przez Europejską Agencję Leków (wkrótce jest spodziewana decyzja ze strony tej agencji o takim rozszerzeniu dla stosowania szczepionki firmy Moderna). Ułatwienie to przepis wchodzący w życie od 1 lipca, zgodnie z którym drugą dawkę można przyjmować w innym punkcie niż pierwszą.